Ponte Guerro chiude due mesi: disagi sulla Provinciale 17

A Castelvetro lungo la strada provinciale 17 partiranno la prossima settimana i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Guerro, che comporteranno la chiusura totale della struttura da lunedì 27 giugno fino al 25 agosto.I tecnici della Provincia sottolineano che «i lavori partiranno lunedì 20 giugno con le prime operazioni di allestimento del cantiere e dureranno complessivamente cinque mesi fino a metà novembre, mentre la chiusura al transito dell'impalcato riguarderà solo la fase iniziale dell'intervento, limitatamente al periodo che va dal 27 giugno al 25 agosto, in modo da ridurre i disagi per cittadini e imprese, che sono già state avvisate nelle scorse settimane con una apposita comunicazione».Il costo complessivo dell'intervento è di 300mila euro, finanziato dal ministero delle Infrastrutture e sarà realizzato dalla ditta Covema srl di Castelfranco Emilia.Il ponte sul torrente Guerro è stato realizzato dalla Provincia di Modena nel 1972 dalla ditta Imcam di Modena con il progetto di Geminiano Franchini. Si tratta di un ponte in cemento armato a campata unica di 27 metri e una larghezza dell’impalcato di 11 metri, costituita dalla pavimentazione stradale di otto metri e due marciapiedi laterali.

