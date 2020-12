Ponte Samone, lavori confermati ma almeno 4 mesi di stop

Il ponte è lungo oltre 100 metri con sei campate, è costruito in calcestruzzo con murature e rostri circolari in pietra lavorata.

In una seconda fase si interverrà con un ulteriore intervento di manutenzione sulle altre quattro pile, dal costo di circa 700 mila euro, per il quale sono già state avviate le procedure per il finanziamento da parte della Protezione civile regionale.

La prima operazione necessaria per l'avvio del cantiere, è la deviazione del corso del fiume Panaro, in modo tale da consentire il consolidamento della fondazione del ponte e la successiva ricostruzione della pila danneggiata dalla piena.

Il nuovo cedimento del ponte Samone di giovedì 24 dicembre, lungo la strada provinciale 26, chiuso dal 6 dicembre per i danni a una pila, provocati dalla piena del fiume Panaro, non ha modificato il cronoprogramma dei lavori previsti dalla Provincia a partire dal mese di gennaio, prevedendo oltre al ripristino della pila danneggiata, anche la ricostruzione delle arcate.

La procedura di assegnazione dei primi lavori di ripristino del ponte Samone parte oggi, lunedì 28 dicembre, come annunciato nei giorni scorsi dai tecnici della Provincia di Modena, in modo tale da consentire l'avvio dei lavori nel mese di gennaio 2021.

