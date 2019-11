Ponti sul Secchia riaperti, preoccupa il Naviglio per nuovi allagamenti da fogna

La soluzione per evitare nuovi allagamenti, in vista delle nuove precipitazioni già in corso e previste fino a domani, sarebbe data dallo sversamente di acqua del Naviglio nei prati di San Clemente almeno fino al momento in cui la piena del Panaro che ha chiuso in automatico le porte vinciane, a Bomporto, impedendo al canale naviglio di sfociare nel fiume. Alzando così il livello del canale che raccoglie le acque da fognatura del comune di Modena e generando un flusso di ritorno al sistema fognario modenese, che nella parte più bassa ha smesso di raccogliere acqua riversandola nelle strade e creando i grandi allagamenti del fine settimana. Questa la spiegazione rispetto alla principale causa degli allagamenti e alle possibili soluzioni, fornita dai tecnici del comune di Modena in servizio insieme a quelli della Provincia nel centro operativo unico di protezione civile di Marzaglia. Attivo a livello comunale dalla notte di ieri. Una situazione di allerta che visto il lento passaggio della piena permane e rischia di ripetersi in vista delle nuove perturbazioni in arrivo. Purtroppo i livelli del canale Naviglio sono molto alti e se le porte vinciane poste nel punto in cui il Naviglio sfocia nel Panaro, a Bomporto, continueranno a rimanere chiuse (queste vengono regolate naturalmente dal livello dell'acqua del fiume Panaro e non prevedono un intervento dall'esterno), a causa di una nuova piena, anche se minore, è necessario intervenire con altre soluzioni per riversare l'acqua del Naviglio. Tra queste c'è l'allagamento dei prati di San Clemente, nei pressi di Bastiglia, area destinata a questo scopo in altre situazioni di emergenza. Tutto dipenderà dall'andamento della piena sul Panaro



Nella foto, il Naviglio a Bastiglia