Positivo a Lama M.: il sindaco smentisce l'Ausl poi conferma e spiega

'Nessun allarme covid a Lama Mocogno. Le notizie diffuse di un nuovo contagio nel nostro comune sono totalmente false'. Così il sindaco di Lama Mocogno con un post sulla pagina Fb ufficiale del Comune smentisce di fatto l'Ausl di Modena che nell'ultimo rapporto quotidiano del 31 luglio, nella quale entrava nello specifico della territorialità dei nuovi contagi, aveva comunicato che i tre nuovi positivi erano relativi ai comuni di Modena, Carpi e, appunto, Lama Mocogno. Chi ha ragione? L'Ausl o il Sindaco? La risposta arriva continuando a leggere il post del sindaco: 'La segnalazione di un caso positivo - dice - si riferisce ad una persona anziana di 89 anni ricoverata da tempo presso una casa di cura (CRA) risultata più volte in questi mesi alternativamente positiva, negativa e di nuova positiva come avvenuto i giorni scorsi'.



Di fatto il sindaco specifica chi è la persona confermando comunque che la positività (che sia la prima o l'ennesima non fa differenza ai fini della statistica giornaliera), c'è. Di fatto nessuna notizia falsa, ma solo una notizia che il sindaco ha voluto inquadrare meglio (anche se nel farlo ha confermato una infezione in corso all'interno di una Cra), il caso, con l'obiettivo dichiarato di chiarire che la situazione è sotto controllo e che non c'è alcun tipo di pericolo per la popolazione





Da qui ancora nel merito per spiegare che non ci sono le condizioni per parlare di allarme. 'La donna non ha avuto alcun contatto con parenti in quanto era già da tempo in quarantena (isolamento presso la struttura di residenza). Quindi nessun allarme, rigettiamo al mittente eventuali strumentalizzazioni. A prescindere da questo caso manteniamo attenzione e cautela nei nostri ed altrui comportanti' - chiude il sindaco



Ricordiamo che ogni comune ed ogni unione dei comuni riceve quotidianamente dall'Ausl un report specifico sui casi di contagio e positività sul proprio territorio