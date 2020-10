'Positivo al tampone, l'ho saputo dopo 5 giorni e ripetute richieste'

Cinque giorni in attesa dell'esito di un tampone, senza che nessuno si sia preoccupato di avvisare. Il risultato dell'esame, ottenuto solo grazie a ripetute ed insistenti telefonate, alla fine è stato consegnato a mano e il paziente, un 32enne, è risultato positivo. Il fatto è accaduto a Castelfranco Emilia e a denunciarlo è Rosa Schiavetti, sorella del malcapitato protagonista di questa vicenda.'Mio fratello ha fatto il tampone sabato 17 alle 15.39 dopo aver avuto un contatto con un positivo e dopo aver riscontrato sintomi riconducibili al Covid - spiega Rosa Schiavetti -. Viviamo in una abitazione comune con mio marito e due bambini e dal giorno del tampone abbiamo diviso le stanze in modo da non avere contatti. Per prudenza ho tenuto i bambini a casa da scuola, ma dopo tre giorni senza saper nulla circa l'esito del tampone e non avendo avuto comunicazioni dall'Ausl, nonostante le nostre telefonate, io ho ripreso a lavorare'.'Lavoro in ospedale per una agenzia di pulizie e di fronte alla assenza di notizie per giorni ho ripreso l'attività. Dopo cinque giorni dall'esame, all'ennesima telefonata all'Ausl (che mai si è fatta viva di sua iniziativa), e dopo aver contattato due volte il sindaco di Castelfranco Emilia, mi è stato riferito che potevo andare a ritirare l'esito di mio fratello con delega in portineria a Castelfranco - continua Rosa Schiavetti -. Con mio stupore ho scoperto che mio fratello risultava positivo e che il referto era datato 19 ottobre alle 12.40. Per tre giorni, nonostante il caso di positività, non ci è stato detto nulla e solo su nostra pressione abbiamo saputo. Credo che tutto questo sia inaccettabile. Purtroppo ho altre segnalazioni di episodi simili, se questo è il modo di affrontare l'emergenza pandemica credo le cose potranno solo volgere al peggio'.