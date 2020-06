'Post covid, ripristinare punti prelievo in Appennino'

Ripristinare i punti di prelievo sanitario nei comuni modenesi di Sestola, Fiumalbo e Riolunato chiusi dall’Ausl di Modena senza alcun preavviso ai sindaci durante l’emergenza Covid 19. Lo chiede, in una interrogazione presentata alla Giunta, il consigliere regionale della Lega, Simone Pelloni, ricordando che la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Provincia di Modena del 20 Maggio 2020 ha ribadito la decisione di mantenere sospesi, ovvero chiusi, quei punti di prelievo. Il direttore generale dell’Ausl di Modena, Antonio Brambilla, ha infatti sostenuto che “sulla base degli elementi disponibili, la ripresa delle attività non potrà portare ad una restitutio ad integrum del precedente modello socio-assistenziale poiché, stanti alcuni requisiti oggi ritenuti indispensabili in termini di sicurezza delle prestazioni, dovremo rivedere non solo alcuni aspetti operativi e logistici ma anche organizzativi generali”.L’Ausl di Modena, rilancia Pelloni, intende quindi garantire la sicurezza delle cure e del servizio presso le Case della Salute concentrando il servizio unicamente presso le Case della Salute di Pievepelago e Fanano. L’esponente della Lega nella sua interpellanza rileva che è fondamentale la garanzia del presidio socio sanitario in questi comuni “considerando la numerosa presenza di persone in età avanzata dei residenti “. Da qui la richiesta alla Giunta di adoperarsi affinché ai comuni montani di Fiumalbo, Riolunato e Sestola venga garantita nuovamente la riapertura del servizio dei punti prelievi, fondamentale allo sviluppo dei loro territori ed essenziale alla lotta contro lo spopolamento nel delicato tessuto montano.