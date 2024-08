Praticò massaggio al polso ad anziana ma per rubarle anello e orologio: denunciato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A seguito dell'attività investigativa svolta dall’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Mirandola, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità di uno dei due indagati, appunto il 22enne, residente a Modena, che è stato denunciato per furto aggravato in quanto commesso con destrezza e in danno di persona anziana, approfittando della sua vulnerabilità.

Sono in corso indagini per risalire al complice.



Sempre nell’ambito delle attività volte a contrastare reati di criminalità urbana, la Polizia di Stato di Mirandola ha anche denunciato un cittadino italiano di 55 anni per furto aggravato.

A seguito di numerose denunce relative a furti di pluviali in rame perpetrati in diverse zone della città, il personale del Commissariato di P.S. di Mirandola ha avviato un’attività di indagine che ha permesso, grazie anche all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadina, di risalire all’identità dell’indagato, il quale in due distinte notti aveva asportato i pluviali in rame collocati in stabili di proprietà privata.