Precipita con il parapendio, grave una donna di 39 anni di Sassuolo

Grave incidente in volo oggi pomeriggio a Riccò di Serramazzoni. Una trentanovenne sassolese durante l'attività di volo libero con parapendio, per cause da accertare, è precipitata al suolo. Sul posto sono intervenuti immediatamente il 118 e i carabinieri della stazione di Serramazzoni. La donna è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Baggiovara dove è ricoverata, ma non è in pericolo di vita.