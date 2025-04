Precipita nel vuoto mentre lavora a casa: grave all'ospedale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Grave incidente questa mattina nelle campagne di Carpi, in via Gargallo, dove un uomo di 45 anni è precipitato dal tetto della propria abitazione mentre stava pulendo le grondaie. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, stava lavorando a circa quattro metri di altezza quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio cadendo al suolo.

I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente e, valutata la gravità delle condizioni, hanno richiesto l’eliambulanza. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è attualmente ricoverato in Rianimazione in condizioni critiche.

Sul posto anche la Polizia di Stato del Commissariato di Carpi, impegnata a chiarire la dinamica dell'accaduto.