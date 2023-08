Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ai militari non è passato inosservato il particolare che la giovane, dopo averli visti avvicinare, in maniera repentina ha tentato di nascondere il contante appena prelevato.I carabinieri, dopo averla identificata, hanno accertato che la carta utilizzata per il prelievo era intestata ad un’altra persona e che era il provento di un furto, consumato poco prima all’interno di un supermercato del posto. La vittima si era nel frattempo presentata presso la Tenenza di Vignola per formalizzare la denuncia di furto. La 27enne era riuscita a prelevare la somma in contanti di 1500 euro.La refurtiva è stata restituita all’avente diritto, mentre la donna è stata tratta in arresto per l’indebito utilizzo dello strumento di pagamento.