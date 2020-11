Presepi, Pievepelago non solo 'paese dell'infiorata'

Un singolare Presepe, composto da 180 sassi, è stato allestito nell'antico lavatoio del Borgo di Casoni a Pievepelago, noto per la tradizionale 'infiorata'. Il presepe è frutto della passione e dell'arte di Irma Manfredini, abitante del luogo, che in questo periodo di lokdown ha voluto scaldare i cuori dei suoi compaesani, anche di quelli più lontani che non potranno tornare nei luoghi natii e dai propri affetti. Una nota di speranza per rallegrare le imminenti festività.