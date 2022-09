Prignanese partorisce 3 gemelle all’ospedale di Sassuolo

Parto eccezionale all’ospedale di Sassuolo. Una 35enne di Pigneto, Laura Giuliani, ha infatti partorito 3 gemelle. Mamma e figlie stanno tutte bene. Per l’occasione il sindaco di Prignano, Mauro Fantini, si congratula pubblicamente con la giovane mamma (che ha già altre due figlie, quindi in tutto sono diventate 5) e con il papà, Alberto Barozzi, anch’egli 35enne, originario di Formigine e di professione idraulico.“Ho partorito l’8 settembre scorso all’ospedale di Sassuolo – spiega raggiante mamma Laura, una vita passata in mezzo ai bambini anche dal punto di vista professionale poiché è insegnante in una scuola dell’infanzia di Sassuolo – e sono stata dimessa dopo quattro giorni. Io e le mie figlie stiamo tutte bene. Tuttavia, visto che il parto, in accordo coi medici, è avvenuto in anticipo di oltre un mese, le mie figlie dovranno rimanere ancora qualche settimana sotto osservazione in ospedale.Ancora Laura aggiunge: “Sono 11 anni che sono sposata con mio marito e quest’anno devo dire che abbiamo proprio festeggiato in maniera particolare. Colgo l’occasione di ringraziare per tutta l’assistenza ricevuta la mia famiglia, mio marito, le altre mie bambine che mi hanno aiutato e si preparano ad accogliere le loro sorelline per fare le giovani mamme. Inoltre, ringrazio anche i medici dell’ospedale di Sassuolo per la loro professionalità e la loro umanità, dalla dott.ssa Algeri, al dott. Galassi, al dott. Rota e tutto lo staff di medici e infermieri. Mi sono davvero trovata molto bene. Insieme, peraltro, abbiamo deciso che, per evitarmi complicazioni e per evitarle alle bambine, mi avrebbero praticato il taglio cesareo prima del termine naturale della gravidanza”.La famiglia Barozzi di Pigneto, quindi, da qualche giorno è composta da mamma Laura, papà Alberto e dalle figlie Elena (9), Alice (6), Marta, Giulia e Carlotta.“A nome dell’amministrazione comunale e della comunità che rappresento – commenta il sindaco Mauro Fantini – esprimo le più vive congratulazioni alla famiglia di Laura e Alberto per le nuove arrivate. Un parto trigemellare è un evento eccezionale. Come Comune, ricordo che abbiamo confermato anche quest’anno il “bonus bebè”, che prevede un contributo di 600 euro alla famiglia per ogni nuovo nato”.