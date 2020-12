Nascondeva 5 chilogrammi di hashish nel fienile della sua casa di Prignano sulla Secchia e altri 4 in una cantina a Castellarano. Merce pronta per lo spaccio, divisa in 48 panetti che sul mercato avrebbero fruttato allo spacciatore almeno 100mila euro. Ma l'attività criminale del 43enne di Prignano sulla Secchia è finita oggi, alle ore 12, quando i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo, al termine di una lunga serie di pedinamenti, hanno contestualmente circondato i due edifici in uso all'uomo, facendovi irruzione.Nell’abitazione di Prignano, in un un fienile controllato da un grosso cane e all’interno di un recipiente per il mangime, sono stati trovati 5 chilogrammi di hashish mentre nella cantina di Castellarano altri 4 kg della stessa sostanza stupefacente Tutto sequestrato. L'uomo, che aveva allestito una fiorente piazza di spaccio in zona, è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.All’operazione ha collaborato anche l’unità cinofila della polizia locale del Comune di SassuoloCon questa ultima attività, sono 83 le persone tratte in arresto dai militari della Compagnia di Sassuolo dall’inizio di questo anno. Sequestrati 20 kg di droga, cocaina e hashish, e circa 700.000 euro in contanti. Di grande rilevanza l'operazione “TIGER”, che ha portato alla scoperta di un giro di affari di diversi milioni di euro.