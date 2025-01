Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli artificieri del secondo Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno effettuato in giornata una bonifica di un ordigno bellico a Prignano sulla Secchia. I militari dell’Esercito accompagnati dal personale della locale stazione dei carabinieri, si sono recati presso la strada Provinciale 19, e hanno verificato che si trattava di una granata di artiglieria da 155 mm HE di fabbricazione Americana. Dopo aver effettuato tutte le procedure di sicurezza hanno provveduto al brillamento in una cava limitrofa. L’assistenza sanitaria durante tutte le fasi è stata garantita dalla Croce Rossa Italiana.È bene ricordare a chiunque dovesse imbattersi in oggetti che per forme e dimensioni possano richiamare un ordigno esplosivo o parti di esso, che questi manufatti possono essere molto pericolosi e pertanto non devono essere toccati o manomessi in alcun modo, ma ne va denunciato immediatamente il ritrovamento così da consentire l’intervento dei specialisti dell’Esercito al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza del territorio.