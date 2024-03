Prignano, oltre 700 persone alla Via Crucis vivente di Saltino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Siamo molto soddisfatti per come si è svolto l’evento, caratterizzato da una grande armonia tra tutti i partecipanti.

Abbiamo cominciato a fare le prime riunioni per pianificare l’evento già subito dopo Natale e siamo contenti di avere registrato un’adesione e una partecipazione così ampia' - commenta il Comitato Via Crucis.



'Mi congratulo con gli organizzatori per il successo riscosso dall’evento. Non è mai facile ripartire dopo tanti anni. Questo appuntamento, infatti, si era interrotto nel 2020 a causa del Covid. Ora, mi auguro che possa riprendere con la sua cadenza triennale. Iniziative come questa sono particolarmente importanti per il nostro territorio – afferma il sindaco Fantini – non solo perché mantengono viva un’importante tradizione locale, ma contribuiscono a costruire quel senso di comunità che rappresenta un valore e una ricchezza fondamentale per un comune come Prignano'.



L’appuntamento con la prossima Via Crucis vivente di Saltino è quindi auspicato ora per il Venerdì Santo del 2027, con l’intento di riprendere quella regolarità triennale impressale dal fondatore dell’iniziativa, Don Carlo Padulini, negli Anni Ottanta del secolo scorso.