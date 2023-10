Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Nata a Prignano il 27 ottobre 1923, ha abitato per diversi anni a Monchio di Palagano. Quando si sposò con Giuseppe Fontanesi nel 1947 (poi venuto a mancare nel 1968), è tornata a vivere nella frazione di Castelvecchio, lavorando sia come casalinga sia in campagna.Domenica prossima, giorno della festa in grande stile, Vittoria celebrerà il secolo di vita assieme alla sorella Iside, ai figli Alberto, Giancarlo e Lorenza, ai nipoti Francesca, Alessandra, Roberta e Fabio.Ancora completamente lucida e molto attiva, tanto da prepararsi ancora da mangiare, Vittoria racconta il suo elisir di lunga vita spiegando: 'Mangio un po’ di tutto, mi piacciono molto i dolci e bevo un bicchiere di vino rosso sia a pranzo sia a cena'.Proprio oggi, il sindaco Mauro Fantini ha consegnato a Vittoria una targa commemorativa per il traguardo raggiunto e ha brindato assieme alla neo centenaria.