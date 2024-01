Primarie a Carpi, la prima di Righi è un fiorire di endorsement

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

la raccolta delle 250 firme necessarie per la presentazione ufficiale della candidatura. Tantissime le personalità della politica, del Comune e delle associazioni presenti, fra passato, presente e futuro.

Si sono notati in particolare Norberto Carboni, dirigente comunale, assieme a una vasta delegazione di funzionari degli uffici tecnici; Mauro D’Orazi e Carlo Mantovani, storici dipendenti comunali in pensione; Enrico Campedelli, già sindaco di Carpi e vicepresidente della Fondazione Cassa Carpi; Stefano Artioli, capo dell’Ufficio di Gabinetto del sindaco; Valeria Dondi, moglie del portavoce del sindaco Simone Tosi; Simone Ramella, storico organizzatore delle notti bianche carpigiane ai tempi di Simone Morelli; Giorgio Verrini, medico e referente locale di Azione; Luca Lamma di Forza Italia; Marco Gasparini, dirigente della CNA e della Fondazione Cassa Carpi; Ermanno Losi, dirigente anziano del PD, assieme a una vasta delegazione dell’ex PCI; Giliola Pivetti di Carpi Futura con l’ex sindaco Werther Cigarini; Marc’Aurelio Santi e Rossano Bellelli, centristi del PD; Adamo Neri, sindacalista di Confcommercio e Confindustria; Florio Magnanini; i consiglieri comunali del PD Marco Reggiani, Giovanni Maestri e Maurizio Maio; Crescenzio Luongo dei Verdi; Maria Cleofe Filippi, già assessore al’istruzione del comune di Carpi. A fare gli onori di casa al bar Dorando, in piazza Martiri, la nota ristoratrice Domenica “Mimma” Flagiello, già promotrice della lista Campedelli 2009 in appoggio all’ex sindaco Enrico.



A fine serata ha fatto capolino all’incontro il rivale di Righi, l'altro candidato alle Primarie Giovanni Taurasi, che come suo costume ha sportivamente e caldamente salutato amici e avversari. Oggi uscita pubblica anche per lo stesso Taurasi, che conta di bissare il successo della serata di lunedì con il secondo incontro del suo ciclo “6S”. L’appuntamento è alle ore 15.00 da Nonno Pep Beer & Food in Corso Cabassi. Tema: la sanità.

Magath