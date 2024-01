Primarie Carpi, Azione a gamba tesa: 'Bellelli accusa Taurasi di lesa maestà'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Perché dall’altra parte c’è un candidato, Taurasi, lui sì tesserato PD, che per aver osato citare il progetto di riqualificazione del Biscione, per aver portato un’opinione, un punto di vista anche legittimo, una richiesta di confronto aperto alla città, viene mandato letteralmente a processo dal sindaco Bellelli'. Ad intervenire a gamba tesa sulle primarie a Carpi è il commissario provinciale di Azione Paolo Zanca.



'Dunque a Carpi siamo ancora alla lesa maestà, nel caso avvisateci: siamo un partito che tende invece al confronto vivace. Perché è alla lesa maestà che si pensa si leggendo le parole del primo cittadino: “Convocare dirigenti del partito”, “Taurasi si pone in opposizione alla mia Giunta”. Il tema del Biscione è una questione importante per la città, non abbia paura il Sindaco di aprire un confronto, una questione così non si risolve all’interno dei regolamenti e delle dinamiche di partito. Si ricordi il Sindaco di Carpi il fu palazzone di via San Pietro a Sassuolo, citofonare al già candidato sindaco Graziano Pattuzzi'.