Primarie Carpi, domani confronto tra i 2 candidati allo Space City

A dibattere e confrontarsi sui vari temi – dalla sanità allo sviluppo, dalla sicurezza all’ambiente, dalla scuola ai servizi – saranno Riccardo Righi e Giovanni Taurasi, che si candidano appunto a essere il candidato sindaco della coalizione che riunisce, a oggi, Partito Democratico, Carpi Comune, Carpi 2.0, +Europa, Europa Verde, Italia Viva e Laboratorio Carpi.A moderare la discussione, il Presidente del Comitato di garanzia Claudio Bergianti.'Questa Campagna per le Primarie – commenta il Presidente del Comitato di Garanzia Claudio Bergianti – si stanno rivelando per quello che sono e devono essere: un confronto aperto, schietto, diffuso, sulla città e le politiche da mettere in campo per il suo futuro.

Entrambi i candidati si stanno impegnando senza risparmio, incontrando cittadini, imprese, associazioni, e ogni altra realtà della società civile, sia in città che nelle frazioni. Gli incontri sono partecipati e animati da un dibattito costruttivo, e questo è quello che volevamo: mobilitare le energie della comunità, i suoi entusiasmi, le sue visioni. Seppur con posizioni diverse, dato ovvio, altrimenti non ci sarebbero state le Primarie, sia Righi che Taurasi stanno mantenendo un confronto improntato a rispetto e correttezza reciproche. L’attesa che si avverte in merito al confronto di domani sera è la prova che il centrosinistra è in grado di chiamare all’appello le migliori energie della nostra comunità. Ricordiamolo sempre: se domenica 3 marzo saranno in tanti a partecipare a questa festa della democrazia, allora a vincere non sarà stato soltanto l’uno o l’altro dei due candidati, ma il centrosinistra tutto'.

Prima del giorno del voto, domenica 3 marzo dalle 8 alle 20, si svolgerà un secondo confronto, lunedì 26 febbraio.