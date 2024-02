Primarie Carpi, raccolte le firme necessarie da entrambi i candidati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il Comitato – continua Bergianti - ha esaminato le firme di sottoscrizione presentate dai due candidati, ampiamente sopra il minimo regolamentare. Sono state validate 243 firme per Righi e 246 per Taurasi, per cui sono stati proclamati ufficialmente candidati alla primarie'.

Ora, dopo la certificazione delle firme, la campagna di Riccardo Righi e Giovanni Taurasi, entrano in una nuova fase.



Innanzitutto saranno ben due i dibattiti che vedranno i candidati confrontarsi pubblicamente davanti ai cittadini: lunedì 12 e lunedì 26 febbraio.

Il primo, lunedì 12, si chiamerà ‘La Carpi che vogliamo’, e si svolgerà presso il cinema Space City, in viale dell’Industria n°9, alle ore 20.30.

Inoltre, grazie all'impegno dei volontari della coalizione – che riunisce Partito Democratico, Carpi Comune, Carpi 2.0, +Europa, Europa Verde, Italia Viva e Laboratorio Carpi – saranno 11 le sedi presso le quali, domenica 3 marzo dalle ore 8.00 alle 20.00, la cittadinanza potrà recarsi per esprimere il proprio voto.



Chi è già in possesso della tessera elettorale, potrà recarsi presso la Sezione corrispondente, mentre quanti, minori di anni 18, non ne fossero ancora in possesso, per votare potranno registrarsi sul sito, creato ad hoc: al suo interno sarà presente l’elenco delle sedi, il modulo per registrarsi (che sarà inserito qualche giorno prima della data del voto), il regolamento delle Primarie, il profilo dei candidati e i punti del Programma della coalizione.

Rispetto a quest’ultimo, sono molti gli aspetti presi in considerazione: dalla sicurezza, intesa non solo come contrasto e prevenzione dei fenomeni di criminalità, ma anche come promozione dell’inclusione, protezione e solidarietà sociale al rispetto del decoro urbano, alla sanità e servizi, con la necessità di un efficientamento, investimenti su nuove strutture e attenzione al disagio psicologico, senza dimenticare la transizione ecologica, e di conseguenza mobilità sostenibile, riduzione del consumo di suolo e recupero edilizio, e ancora viabilità, giovani, sport, sviluppo economico, partecipazione, manutenzione e decoro della città e Unione delle Terre d’Argine.



Nella foto da sinistra gli esponenti di Italia Viva, Saverio Catellani, Carpi 2.0, Gianni Guerzoni, Pd, Daniela Depietri, Carpi Comune, Stefano Barbieri, Europa verde-Verdi, Andrea Artioli