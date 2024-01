Primarie Carpi, Taurasi non si ferma: dalla sicurezza alla sanità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

con oltre 80 persone, dedicato alla Sicurezza , ora è tempo di approfondire altri due temi della ‘Carpi delle sei S’, come l’ha definita Taurasi, che costituiranno la base del suo programma, durante la campagna per le primarie della Coalizione di centrosinistra per stabilire chi sarà il candidato sindaco alle amministrative del prossimo giugno.Il prossimo appuntamento del percorso di Carpi SiCura si svolgerà sabato 27 gennaio, alle 15, quando il confronto verterà sul tema Sanità e salute. Il terzo incontro, lunedì 29 gennaio alle 21, sarà invece dedicato ad approfondire lo Sviluppo economico, lavoro e centro storico.

Tutti gli incontri del percorso di ascolto e confronto con la città sono aperti ai cittadini, e si svolgeranno presso presso il locale ‘Nonno Pep Beer and Food’, in Corso Cabassi 35. Durante gli incontri sarà possibile sottoscrivere la candidatura di Taurasi per le primarie.



'Sin dal primo degli incontri – commenta Taurasi – ho percepito la voglia dei carpigiani di partecipare, di far sentire la propria voce, di proporre e ascoltare opinioni e idee nuove. L’ho detto sin da subito: occorrono energie innovative, visioni capaci di garantire a Carpi un futuro all’altezza del proprio passato. E soprattutto ascolto, ascolto e ancora ascolto. Questa città ha tutti gli elementi per poterlo fare: deve solo tornare a credere in se stessa, nelle proprie capacità, e a guardare con fiducia al futuro'.