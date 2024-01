Primarie Pd a Carpi, Taurasi punta tutto sulla sicurezza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

candidatosi a sindaco per la coalizione di centrosinistra , in vista delle elezioni amministrative di giugno.'Un titolo, Carpi SiCura, che gioca appunto sulla conciliazione tra le esigenze di sicurezza e protezione – intesa in tutte le accezioni del termine: sociale, urbana, sanitaria – e quelle di cura della comunità e degli spazi pubblici. Partiamo da qui – spiega Taurasi, che incontrerà i partecipanti presso il locale ‘Nonno Pep Beer and Food’, in Corso Cabassi 35/37 – dall’ascolto e dal confronto diretto, faccia a faccia, con i carpigiani e le carpigiane che vorranno condividere il proprio punto di vista, le proprie idee, preoccupazioni e speranze per la città.

Gli incontri sono aperti sia ai singoli che ai rappresentanti di associazioni, partiti, liste civiche: di tutti coloro che hanno a cuore l’elaborazione di una serie di proposte che confluiranno nel programma di Taurasi per le Primarie'.



Sei incontri, per declinare collettivamente ‘La Carpi delle sei S’ annunciate da Taurasi come temi cardine della propria proposta amministrativa, improntata alla concretezza: il primo, lunedì 22 gennaio alle ore 21.00, sarà dedicato al tema della Sicurezza e sarà anche l’occasione per presentare la campagna per le primarie di Taurasi; Sanità e Salute animeranno invece la discussione sabato 27 gennaio alle ore 15.00, mentre il lunedì successivo, 29 gennaio, sempre alle ore 21.00, ci si confronterà su Sviluppo economico, lavoro e centro storico. Nell’epoca del riscaldamento globale, spesso i grandi temi mondiali hanno un impatto molto tangibile anche sulle realtà più vicine: per questo il quarto incontro in programma sabato 3 febbraio alle ore 15.



00 riguarderà Sostenibilità ambientale, ecologia e cura della città, mentre di Saperi, scuola, università, formazione e cultura rappresenteranno il focus dell’appuntamento di lunedì 5 febbraio alle ore 21.00. A concludere il ciclo, sabato 10 febbraio alle ore 15.00, sarà un confronto su Solidarietà, servizi e integrazione.



'Carpi è la città dove sono nato, cresciuto e ho sempre vissuto, e credo di conoscerla abbastanza, – spiega Taurasi – è molto cambiata nel tempo e penso abbia grandi e svariate potenzialità, alcune delle quali non ancora espresse appieno: per questo invito davvero tutti a partecipare: esperti delle materie trattate, cittadini, rappresentanti di associazioni e pertiti. Ognuno è benvenuto, perché è con il contributo di ciascuno, con lo spirito collaborativo e di condivisione che possiamo, uniti, rilanciare la nostra comunità e vincere le tante sfide, e cogliere le numerose opportunità che la città avrà davanti nel prossimo futuro. Senza paura né pregiudizi, con la voglia di condividere il desiderio di fare qualcosa per la nostra amata Carpi'.



'Chi non potrà partecipare, ma vuole inviare comunque il suo contributo – conclude Taurasi – lo potrà fare anche utilizzando il sito taurasipercarpi.it, predisposto proprio per raccogliere le idee dei cittadini e dare vita ad una campagna per le primarie alla quale chiunque può partecipare'.