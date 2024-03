Primarie Pd Carpi, vince Riccardo Righi col 61%

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fonte www.riccardorighi.itTaurasi ha vinto a San Marino, territorio di caccia dell'amico Cesare Galantini, ha quasi pareggiato a Cibeno, quartiere Vip. Alcune polemiche si sono accese sui social in particolare sul seggio numero 1 Carpi Centro dove, stando ad alcuni utenti, si sarebbe registrato un significativo numero di voti di iscritti stranieri. Dati che comunque non avrebbero inciso sull'esito finale del voto.



Per Taurasi c'è senz'altro l'onore delle armi per una campagna elettorale di qualità, tra la gente, con diversi incontri tematici e con un programma finale molto preciso e dettagliato. Dal punto di vista politico resta la delusione per il 'resto' del partito' che sosteneva Taurasi, di aver perso contro un esterno venuto da Modena. Il risultato di Taurasi è comunque nettamente migliore rispetto a quello ottenuto nel 2014 da Roberto Arletti, sostenuto di fatto dalla stessa classe dirigente.



'Grazie a tutti i partecipanti alle primarie - scrive Taurasi -. Grazie a tutti coloro che si sono presi cura di Carpi. Fatemi ringraziare in particolare coloro che si sono spesi in queste settimane al mio fianco e hanno contribuito a scrivere un programma di grande valore, visione e con proposte e idee concrete. Complimenti a Riccardo per la vittoria.



Spero che alcune delle idee che sono nate dai tanti incontri con i cittadini e le cittadine entrino nel suo programma elettorale. È stata un’avventura straordinaria. La mia maratona finisce oggi. Ne valeva comunque la pena. “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede”. Dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo'.



'Il mio primo e principale ringraziamento va ai 120 tra volontari e volontarie che, per tutta la giornata di oggi, hanno preparato i seggi, consentito le operazioni di voto e vigilato sulla correttezza delle stesse. Senza di loro, che rappresentano il patrimonio più prezioso del centrosinistra, questa grande giornata di democrazia non sarebbe stata materialmente possibile. Grazie anche alle tante cittadine e ai tanti cittadini che hanno fatto registrare l’ampia partecipazione di questa bella giornata - afferma il segretario del Partito Democratico di Carpi, Daniela Depietri -. Un sentito grazie anche a tutta la coalizione, e ai componenti del Comitato di Garanzia, a partire dal presidente Claudio Bergianti. Rivolgo poi naturalmente i miei complimenti al candidato risultato vincente: a Riccardo spetta ora il compito più importante e delicato, quello di portare la coalizione a vincere a giugno. Grazie anche a Giovanni Taurasi, che ha accettato il confronto e l’esito, e ha portato avanti le proprie ragioni con passione e determinazione. Ora, dopo queste settimane di mobilitazione, possiamo concentrarci, tutti uniti e compatti, su quello che è il vero avversario: la destra. La sfida vera inizia ora, e noi siamo pronti ad affrontarla, forti di questa legittimazione democratica'.

