Primo caso di coronavirus a Bomporto. A darne notizia è il sindaco Angelo Giovannini. 'Nell’ambito delle indagini epidemiologiche relative al coronavirus è stata confermata una positività in una persona residente nel territorio comunale, che si trova attualmente in isolamento domiciliare. I protocolli sanitari previsti sono stati regolarmente applicati, i contatti sono stati individuati, collocati in isolamento domiciliare, seguiti dalle strutture sanitarie preposte - afferma il sindaco -. Ai cittadini non coinvolti dall'indagine epidemiologica in corso non è richiesta alcuna particolare misura se non quella di attenersi alle indicazioni ministeriali e regionali per una corretta prevenzione, a protezione di sé stessi e degli altri. Capisco che cresca la preoccupazione ma invito tutti a restare calmi e ad osservare, scrupolosamente, le norme generali da osservare; serve la massima responsabilità di ognuno di noi anche rispetto alle più rigide indicazioni contenute nel nuovo Decreto'.