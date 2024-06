Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il nuovo organico si dichiara pronto a prendere in mano tutti i progetti di valorizzazione del paese già avviati dal direttivo precedente, con l'intenzione di rilanciare e arricchire la comunità con nuovi e importanti eventi - si legge in una nota -. Desideriamo ringraziare di cuore tutto lo staff del direttivo uscente per il grande contributo offerto nella costituzione della Pro loco e nella realizzazione dei progetti durante la loro gestione. Grazie al loro impegno, Nonantola ha vissuto momenti di grande aggregazione e sviluppo. Siamo entusiasti di continuare su questa strada, certi che insieme potremo raggiungere nuovi traguardi per il bene del nostro amato paese'.