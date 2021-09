Prolungamento Estense, il Comitato: 'Ministro Garavaglia è con noi'

Nella due giorni all'aeroporto di Pavullo dedicata al Festival città dell'aria il viceministro alle infrastrutture Alessandro Morelli e il ministro al Turismo Massimo Garavaglia hanno condiviso con il Comitato La Via Maestra e col responsabile Lega per la Montagna Stefano Marchetti lo sviluppo dell'asse Strettara-Pratolino. 'Il prolungamemento dell'Estense è l'unica infrastruttura in grado di mettere al centro della viabilità in montagna il centro geografico naturale che è, appunto, Pavullo - spiegano dal Comitato -. Abbiamo consegnato al ministro e al viceministro due cartelle con tutti i documenti e con le motivazioni a sostegno del progetto, ottenendo la loro piena attenzione e appoggio'. Ricordiamo che il progetto di prolungamento dell'Estense è osteggiato dalla cordata dei cinque sindaci della montagna che viceversa puntano sulla Fondovalle (Sestola, Fanano, Montecreto, Pievepelago, con il vicesindaco che si è smarcato, e Fiumalbo), un progetto che a differenza del primo mette al centro l'abitato di Vignola.E sabato mattina alle 10 la sala consigliare dell’Unione dei Comuni a Pavullo ospiterà proprio una assemblea promossa dal Comitato La Via maestra per discutere appunto della 'Strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero nel tratto Strettara – Pratolino'.