Proprietario di 115 auto percepiva il reddito di cittadinanza

titolari di attività commerciali con partita IVA per la vendita online e di svariate decine di veicoli, fino a fino a 115.I contributi vengono spesso erogati sulla base di autodichiarazioni, le quali sono tuttavia sistematicamente controllate da parte degli uffici competenti e, come in questo caso, con il supporto degli agenti di Polizia locale.La Polizia locale di Formigine, grazie al proprio nucleo commercio, ha infine scoperto due attività sconosciute al fisco, una delle quali aveva dichiarato come sede della propria concessionaria un appartamento di residenza popolare, non ubicata a Formigine.Tutti sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria, alla Camera di Commercio e all’Agenzia delle Entrate, nonché all’agenzia proprietaria degli appartamenti di residenza popolare.--