Pulizia rifiuti tangenziale Castelfranco, volontari mantengono impegno

Stamattina, con partenza alle 8 come previsto , una decina di volontari aderenti ai gruppi di Castelfranco del Fare e Plastic Free Castelfranco, con l’aiuto determinante di forze arrivate da Modena e da Valsamoggia hanno affrontato la pulizia (meglio sarebbe dire la bonifica) della prima delle otto piazzole di sosta presenti lungo i 6420 metri della tangenziale di Castelfranco Emilia, variante alla Statale 9 via Emilia.E’ stata ripulita una piazzola e la scarpata del rilevato stradale per una superficie complessiva di circa 150 metri quadrati Prima della pulizia i volontari hanno dovuto liberare l’area dalle sterpaglie e dai rovi che vi erano cresciuti in questi 16 anni.'La bonifica ci ha restituito materiale per cinque viaggi con il mitico Daily, per un quantitativo stimato di circa 30 quintali di rifiuti vari, tutti abbandonati lungo il tracciato a partire dall’anno dell’inaugurazione (ottobre 2005) ad oggi - affermano Manuela Corradi, Silvia Pettazzoni, Enrico Crabbia e Alberto Schiavi -. Alla fine dei lavori sulla piazzola ripulita sono stati issati due cartelli con la scritta: “Questa area è stata ripulita dai volontari domenica 20 giugno 2021, senza la collaborazione di ANAS e Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia. Vi chiediamo cortesemente di averne cura e rispetto. Grazie”. Si ringraziano sentitamente tutti i volontari che hanno partecipato alla pulizia, la ditta Floridea Srl di San Cesario sul Panaro che ci ha fornito in uso gratuito l’indispensabile cabinato Daily, il signor Alessandro Selmi dell’azienda agricola San Paolo che ci ha garantito un più agevole accesso all’area da pulire e ci ha messo a disposizione una graditissima fonte di acqua fresca. Il proposito è di continuare a spronare le autorità, ANAS e Amministrazione comunale di Castelfranco, affinché, finalmente, si prendano cura della tangenziale e provvedano ad assicurare una adeguata pulizia delle aree di sosta e delle scarpate. In un prossimo futuro l’azione di pulizia continuerà secondo un programma che prevede la ripulitura, una ad una, di tutte le otto piazzole di sosta della tangenziale di Castelfranco'.