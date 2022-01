Punti prelievi provincia: a Sassuolo riparte l'accesso diretto

Riparte l’accesso diretto anche nel Punto prelievi di Sassuolo, dopo la riattivazione delle sedi di Nonantola, Pavullo e ‘La Rotonda’ a Modena nelle scorse settimane.Salgono così a 4 le sedi in cui i cittadini possono tornare a sottoporsi agli esami di laboratorio (esami del sangue, delle urine, ecc.) senza prenotazione. Per evitare assembramenti e attese, l’Azienda USL di Modena chiede ai cittadini di utilizzare una piattaforma on line, molto semplice, che consente di regolamentare l’accesso al punto prelievi: basta collegarsi alla pagina web https://accesso-prelievi.ausl.mo.it/ e, in pochi click, si può scegliere un Punto prelievi (tra quelli ad accesso diretto), data e fascia oraria. Il cittadino può inoltre indicare un indirizzo mail valido e riceverà un promemoria stampabile con il riepilogo delle informazioni (sede, data e fascia oraria del prelievo).L’utilizzo della piattaforma on line non è richiesto per prelievi urgenti (urgenze U e B), prelievi per TAO (Terapie Anticoagulanti Orali) e consegna dei campioni biologici. Per queste prestazioni, già dallo scorso ottobre, è stato ripristinato l’accesso diretto anche in tutti gli altri Punti prelievi Ausl in cui era previsto prima della riorganizzazione legata alla pandemia. In questi stessi Punti prelievi, inoltre, da oggi 3 gennaio saranno eseguiti in accesso diretto anche gli esami per le donne in gravidanza. Maggiori dettagli su sedi, orari e modalità di accesso sono disponibili all’indirizzo www.ausl.mo.it/punti-prelieviLa ripartenza dell’accesso diretto “completo” nei 4 Punti prelievi di Sassuolo, Nonantola, Pavullo e La Rotonda e l’accesso diretto per alcune tipologie di prestazioni in numerosi altri Punti prelievi rientrano fra le azioni che l’Azienda USL di Modena sta mettendo in campo per ridurre i tempi di attesa per le prestazioni di laboratorio, in una situazione che ancora richiede delle misure di sanificazione più articolate e dispendiose in termini di tempi nonché il rispetto delle misure di distanziamento sociale.