'Punto nascita Mirandola, così Golinelli falsifica la realtà'

'Pretendiamo rispetto e serietà per Mirandola da parte di chi la governa oramai da 6 anni: in questi giorni assistiamo al più rocambolesco tentativo di falsificazione della realtà mai visto negli ultimi anni, pure farciti di tanta demagogia e propaganda, da parte del consigliere della Lega Golinelli. Evidentemente preso in contropiede dall’emergere all’improvviso di un documento del “suo” Ministero della Sanità sul nostro Punto nascita, il consigliere Golinelli tenta di ribaltare tutto quanto da due anni andava dicendo, e cioè che la chiusura del Punto nascita era colpa della Regione (e quindi dell’odiato PD) e che il Governo non c’entrava niente'. A parlare è il segretario Pd di Mirandola, Anna Greco.

'Ora improvvisamente emerge quanto come PD di Mirandola stiamo sostenendo da tempo e cioè che il Governo c’entrava eccome, perché è la legge che prevede il suo pronunciamento sulle deroghe ai Punto nascita sotto i 500 parti. In una delle ultime interpellanze che abbiamo fatto in Consiglio Comunale per chiedere informazioni sulla sanità del territorio, discussa il 25 novembre 2024, si chiedeva espressamente al Comune e alla sindaca di agire per sollecitare il Ministero della Sanità a dare una risposta sulla richiesta fatta oramai più di due anni fa dalla Regione.Badate bene: è l’unico punto per il quale la sindaca, nei fatti, non ha risposto - chiude Anna Greco -. Strano. Per caso sapevano che c’era stato un pronunciamento e hanno taciuto? E per quale motivo? Andreotti sosteneva che a pensare male si fa peccato ma molto spesso ci si prende. Quello che appare è uno spettacolo di secondo livello in cui, nei fatti, l’amministrazione comunale si è disinteressata di un tema così rilevante, lavandosene le mani'.