Per il terzo anno consecutivo il gruppo si è cimentato sulla pista di go kart. Ventisei coloro che sono scesi in pista ai quali si sono sommati altri imprenditori e familiari, volti noti nella Bassa e non solo, per raggiungere le oltre 80 persone a pranzo.La gara si è svolta in due sessioni. La prima è stata dominata dal giovane Giulio Sacchet che ha anticipato Alessandro Barelli ed Enrico Do. La seconda sezione ha visto primeggiare Roberto Campagnoli davanti a Maurizio Morselli e a Luca Cappello.Tra le donne sul gradino più alto del podio Pamela Rabacchi davanti a Daniela Bolognesi e a Lorenza Zavatti.La gara di Briscola dedicata al Tricole svoltasi nel pomeriggio ha visto primeggiare la coppia Berto Testoni e Andrea Filippin che ha battuto in finale Roberto Casari e Massimo Pederzini.La giornata si è chiusa con la consegna di 8 premi alla carriera a Roberto Casari, Ivano Manservisi, Paolo Valeri, Raffaele Imbrogino, Loris Alberghini, Berto Testoni, Massimo Pederzini e Camillo Breveglieri.