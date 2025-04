Quattro escursionisti sorpresi dalla tormenta, raggiunti dal Soccorso Alpino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Erano partiti ieri pomeriggio dalla Doganaccia, località che si trova nel comprensorio dell’Abetone, comune di Cutigliano, provincia di PT, per raggiungere il rifugio Duca degli Abruzzi nel comprensorio del Corno alle Scale, comune di Fanano. Arrivati al Rifugio Duca degli Abruzzi, la struttura era chiusa e i quattro ragazzi, rispettivamente di 19,23,22,21 anni tutti residenti a Prato hanno deciso di passare la notte al bivacco Musiani, a poche decine di metri dal Rifugio Duca degli Abruzzi.

Il rifugio Musiani è il locale invernale, che è aperto quando il rifugio Duca degli Abruzzi è chiuso e dove gli escursionisti possono trovare riparo.



Durante la notte il tempo è peggiorato e questa mattina, al momento di rientrare, essendo privi di ramponi e piccozza non erano più in grado di muoversi. Erano da poco passate le 8 quando i ragazzi hanno chiesto aiuto.

Sul posto viene inviato il Soccorso Alpino stazione Corno alle Scale che attiva immediatamente una squadra composta da tre tecnici, che si trovava già in zona, e a seguire altri due operatori e un infermiere. I soccorritori del CNSAS iniziano a salire verso il Bivacco Musiani con gli sci e le pelli. In quel momento la visibilità era molto scarsa e il vento era fortissimo, 120 Km/h.I quattro amici pratesi, che non avevano problemi sanitari, sono stati raggiunti dai tecnici del Soccorso Alpino che hanno fornito loro dei ramponi, dopo averli assicurati tramite corde per la presenza di ghiaccio. Sono stati così accompagnati all'infermeria del Corno alle Scale dove il personale sanitario li ha valutati. Anche se infreddoliti, nessuno di loro ha avuto bisogno di andare in ospedale. Presenti anche i Carabinieri. Il CNSAS raccomanda a tutti gli escursionisti, prima di partire di consultare il Meteo, di avere l’attrezzatura idonea e di contattare i gestori dei rifugi che sono in grado di dare le informazioni necessarie in particolare per quanto riguarda le condizioni meteo in quota.