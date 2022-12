Quattro etti di hashish sotto il sedile dell'auto e due a casa: tre ventenni arrestati

Tre giovani italiani tra i 20 e i 22 anni sono stati arrestati la scorsa notte dalla Polizia di Carpi con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver fermato la loro auto per un controllo, gli agenti hanno trovato nascosti sotto i sedili 4 involucri di hashish del peso di 392 grammi. Le perquisizioni, estese alle abitazioni dei giovani, hanno poi permesso di sequestrare altri due involucri di hashish (del peso di oltre 200 grammi) e materiale per il confezionamento della droga. I ventenni sono stati quindi arrestati e attendono dell'udienza di convalida della misura cautelare.

