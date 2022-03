'Questa Lega non mi rappresenta': si dimette consigliera di Formigine

Nuovo abbandono in casa Lega a Modena. Dopo l'addio di Antonio Baldini a Modena, Federica Boccaletti a Carpi, Massimo Roggiani e Fabio Martinelli a Fiorano e Barbara Lillo e Stefano Barbolini a Maranello (tutti passati a Fdi), lascia la Lega anche la consigliera comunale a Formigine Elisa Berselli. Un abbandono che però, nel suo caso, non coincide con l'adesione a un altro partito, ma in modo più drastico, con le dimissioni da consigliere.'Sono passati circa tre anni dalla mia elezione come consigliere nel Comune di Formigine. Prima nella campagna elettorale e successivamente in Consiglio comunale ho lavorato intensamente e ho cercato di dare il massimo. Ho ascoltato i cittadini e soprattutto ho cercato di capire che cosa volesse dire rappresentare le loro istanze - afferma Elisa Berselli dando spiegazione della sua scelta -.'La politica a livello locale deve poter dare risposte e soluzioni concrete al nostro Comune e non preoccuparsi soprattutto di quello che la Lega propone a livello nazionale, ma guardare al presente le problematiche dei nostri Comuni. Sono sempre stata coerente con le mie idee, mantenendo ben saldi i miei principi che ho da sempre riconosciuto in questo partito, ma che negli ultimi due anni si sono affievoliti con continue contraddizioni, attese e mai rispettate, scelte che io non condivido assolutamente - continua Elisa Berselli -. Questo pandemia, la crisi economica e tutte le problematiche che ne conseguono, non hanno reso una vita facile ai cittadini, viceversa sono stati messi da parte, è stata rubata loro la Dignità, la Libertà e il Lavoro. Il mandato elettorale è un patto che viene stretto con gli elettori, per mantenervi fede, mi trovo costretta a rispondere a cambi di idee e proposte che non condivido, è per questo che chiedo scusa ai cittadini che hanno creduto in me, ma non posso proseguire. Ci tengo e sottolineo che non aderirò a nessuna altra forza politica, non riconosco un Centrodestra compatto, non vedo un opposizione forte per contrastare questo Governo, che non vuole il bene di questa Nazione. Sono delusa da tutto questo. Se i cittadini del mio Comune avranno bisogno di aiuto sarò disponibile, anche se non farò più parte del Consiglio comunale. Mi auguro che la politica a livello nazionale comprenda che fin quando si guarderà solo all’interesse della propria poltrona, non si darà mai un messaggio di “vera politica” ai cittadini, ma di un’immagine di Politicante. La Politica deve tornare semplicemente tra la gente, non con i soliti slogan ma con i fatti. Ringrazio il consigliere regionale Stefano Bargi per l’aiuto ricevuto, nei momenti di difficoltà. Ringrazio e auguro buon lavoro ai miei ex compagni di partito del Gruppo Lega Salvini Premier di Formigine'.