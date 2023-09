Radio Queen e Daniele Fioravanti: amarcord a Spilamberto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Radio Queen, attiva dal 1975 al 1983, è stata una delle prime e più ascoltate e longeve “Radio Libere della Provincia Modenese”. Venne fondata a Spilamberto nel 1975 presso la storica sede di Via Obici per poi proseguire professionalmente le trasmissioni utilizzando un ampio spazio, poi allestito a salotto d’ingresso e doppio studio Radiofonico, al secondo piano della Torre Medioevale spilambertese che vigila sulla Comunità dal centro del paese.Trasmetteva su tutta la provincia di Modena e anche verso quella di Bologna sulle frequenze in FM 93,300 / 97,700; al microfono si sono alternati speaker che poi avranno una brillante carriera in altre emittenti e altri che già lo erano di professione (ricordiamo ad esempio il Mitico “Barone Rosso” già speaker di Punto Radio).In quel periodo, a Radio Queen si stagliò netta la figura di Daniele Fioravanti, già molto nota a Spilamberto, che, con il suo carisma divenne ben presto la voce di punta dell’emittente. La figura di Daniele Fioravanti si intrecciò con quella di Radio Queen e i due nomi, per quel periodo, finirono per diventare una cosa sola.Daniele Fioravanti ebbe poi altre esperienze radiofoniche (tra tutte quella a Radio Equipe Stereo a metà anni ’80) ed è scomparso lo scorso 11 giugno all’età di 71 anni.

Gli amici di sempre, compagni di scuola, suoi ex colleghi, e speaker hanno così preso l’iniziativa di ricordarlo e di associare la sua figura e il suo ricordo a quello dio Radio Queen. L’iniziativa nasce grazie ad un compagno di scuola e amico di sempre di Daniele Fioravanti; in poco tempo Angelo Muratori (Presidente), fra i fondatori e speaker di Radio Queen, e Emanuela Giusti (coordinatrice e responsabile rapporti con la Pubblica Amministrazione) hanno aggregato intorno a se un gruppo di ex speaker (Paolo Savio, Giorgio Bellucci, Andrea Incerti, Mario Cavani, Paolo Cuoghi, Francesca Stano, Marco Vezzani) che grazie al loro impegno e alla significativa presenza dell’Amministrazione Comunale di Spilamberto hanno fatto in modo di realizzare l’evento.



Il programma della serata, memorial Daniele Fioravanti, e contestuale evento dedicato a Radio Queen prevede un set musicale gestito dal noto speaker radiofonico / dj / intrattenitore Andrea “Sugar” Incerti, il ricordo degli amici e speaker scomparsi, un punto di ristoro e offerta gadget il cui ricavato verrà in toto devoluto alla Casa Residenza Francesco Roncati di Spilamberto dove Daniele Fioravanti ha soggiornato nei suoi ultimi mesi di vita sempre seguito dalla famiglia dell’amico di sempre Angelo Muratori.