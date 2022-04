Ramadan, sindaco di Carpi agli islamici: 'Rispetto di ogni diversità'

'Il mese del Ramadan è particolarmente importante sia nella dimensione personale e familiare, sia in quella sociale. La nostra comunità dopo aver affrontato i problemi della pandemia si trova ora di fronte ad una nuova emergenza dovuta al grave conflitto attualmente in atto. Il rispetto di ogni diversità, la solidarietà nei confronti di tutte le culture e di ogni popolo non devono mai essere messi in discussione ed è pertanto nel rispetto della dignità di ogni persona e dei suoi diritti fondamentali, fra i quali il diritto a un’effettiva libertà religiosa, che assicuriamo ai concittadini musulmani la nostra vicinanza spirituale e auguriamo loro di vivere questo mese nella massima serenità'. E' questo il testo della lettera augurale inviata dal sindaco di Carpi Alberto Bellelli alla Comunità islamica carpigiana, tramite la 'Consulta Integrazione', in occasione del Ramadan.