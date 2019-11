Rapina portavalori: recuperato il bottino da 10 milioni

I particolari delle indagini e dell'operazione che in 48 ore hanno consentito di recuperare il bottino da dieci milioni di euro del quale due individui armati si erano impossessati sequestrando, nella notte tra martedì e mercoledì, un portavalori in viaggio sulla A22, saranno resi noti in una conferenza stampa nel corso della mattinata. Già da ora è chiaro che il risultato ottenuto della Squadra Mobile della Questura di Modena, è degno di grande rilievo. Così come tra l'altro il colpo grosso al quale si riferisce e che in queste ore di indagini serrate, coordinate dalla Procura di Modena e condotte dalla Polizia di Stato, hanno portato ad una soluzione.Notizia in aggiornamento