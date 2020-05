Ravarino, cade da un ponteggio, grave operaio

Un volo da un'altezza di sei metri, da un ponteggio sul quale stava lavorando in un cantiere allestito per la ristrutturazione di un edificio in via Viattola, nelle campagne di Ravarino. Le condizioni dell'uomo, un 36 enne di origine tunisina, apparse subito gravi al punto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso, non sono ancora state aggiornate, ma sarebbero numerosi e gravi i diversi traumi riportati. L'uomo è stato affidato ai sanitari dell'ospedale di Baggiovara.