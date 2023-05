Ravarino, ubriaco minaccia e colpisce clienti col calcio di una pistola

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I militari hanno appurato che pochi minuti prima, una persona in evidente stato di ubriachezza, brandendo una pistola, aveva aggredito i presenti colpendo due persone con il calcio dell’arma, per poi allontanarsi prima dell’arrivo dei militari.Immediati accertamenti dei carabinieri hanno permesso di identificare l’uomo e di rintracciarlo presso la sua abitazione, ove è stata rinvenuta una pistola scacciacani priva del tappo rosso, oltre ad alcune dosi di cocaina e hashish.L’uomo, 38enne, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.