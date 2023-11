Razzia in negozi di ferramenta della bassa: tre fermati, e merce recuperata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Svariati furti in danno di attività commerciali, in particolare di ferramenta, tra la bassa modenese e reggiana quelli segnalati nella notte. Obiettivo dei ladri numerosi attrezzi da lavoro e giardinaggio e, in una lavanderia industriale, di denaro contante prelevato dalle casse.



Medesima la modalità, ossia la forzatura di infissi, ripetuta in diverse attività. La reazione di personale dei Carabinieri delle Compagnie di Carpi e Gonzaga, allertato dalle vittime dei furti, ha consentito una serie di veloci accertamenti congiunti che hanno portato individuare, in un parcheggio pubblico di Medolla, la presenza sospetta di un’auto con alcuni individui a bordo che, alla vista dei militari, hanno cercato di allontanarsi.



Fermati e sottoposti a perquisizione personale e veicolare i tre, tutti stranieri pregiudicati, aveva sull'auto parte della refurtiva dei furti poco prima segnalati. Da qui è scattata anche la perquisizione edomiciliare, a Medolla, che ha portato al recupero di ulteriore e svariato materiale provento di furti, parte del quale sarà oggetto di approfondimento per successive indagini, che dovranno accertare il coinvolgimento degli indagati in analoghi episodi del passato. Parte della refurtiva è stata già restituita alle vittime dei furti.

Nei confronti dei tre verrà inoltrata alla Procura della Repubblica di Modena una denuncia in stato di libertà per ipotesi del reato di concorso in ricettazione.