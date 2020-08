Recidivo della guida senza patente: camion sequestrato

Trattandosi di violazione reiterata in un arco di tempo breve (due anni per il Codice della Strada) l'uomo è così incorso nella più grave violazione, punita dalla legge penale.

Questa mattina, alle ore 09,30 la Polizia Locale di Sassuolo ha provveduto al sequestro di un autoarticolato carico di materiale ceramico in via Campolongo.

