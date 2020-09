Reddito cittadinanza, a Mirandola attivati i lavori socialmente utili

A Mirandola, i percettori del reddito di cittadinanza saranno impiegati in lavori di pubblica utilità. L’assessorato alle Politiche sociali infatti è già al lavoro per attivare i PUC (Progetti Utili alla Collettività), nonostante la giunta dell’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord, non abbia ancora deliberato le linee di indirizzo.Tra ambiente, scuola, sociale, tutela dei beni comuni ed altri, sono diversi gli ambiti in cui potranno essere sviluppati i Progetti Utili alla Collettività, a vantaggio del territorio e di tutti i cittadini”.Ad affermarlo è l’, sottolineando anche il dovere di ogni Amministrazione comunale di programmare lo sviluppo sociale del proprio territorio.E quella di Mirandola a tal proposito ha fatto leva su quanto previsto dall’art. 4, co. 15 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, e cioè che “(…) il beneficiario di Reddito di Cittadinanza è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività”.