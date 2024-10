Reggio e Modena: laboratori tessili cinesi trasformati in dormitori

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le verifiche effettuate dai militari insieme al personale degli Ispettorati del lavoro di Reggio e Modena e da mediatori culturali del Comune di Reggio, hanno in tutti i casi rilevato 'gravi forme di sfruttamento delle condizioni lavorative e l'impiego di lavoratori in nero, talvolta privi di regolare titolo di soggiorno', oltre a 'violazioni in materia di salute e sicurezza ' e 'condizioni alloggiative precarie e degradanti per la dignità umana'.

Gli ambienti di lavoro, i refettori e i dormitori sono infatti risultati insalubri e non conformi alla norma vigente.

La maggioranza dei lavoratori coinvolti non sono risultati opportunamente formati, informati e preventivamente sottoposti alla sorveglianza sanitaria prevista per il settore. I locali ispezionati, infine, sono risultati in alcuni casi privi dei dispositivi antincendio e di primo soccorso, in altri casi invece sono stari trovati mancanti del piano di emergenza ed evacuazione. Per quanto riguarda i controlli a Reggio Emilia, sei lavoratori in nero erano ridotti in schiavitù con paghe da fame per turni di 12 ore di seguito, anche di notte e nei giorni festivi. Il gestore del laboratorio, un cittadino cinese che è stato arrestato, li controllava con un sistema di telecamere abusivo. Il laboratorio capofila, secondo gli inquirenti reggiani era invece quello situato nella Bassa modenese.