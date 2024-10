Regionali, Ugolini ha incontrato il sindaco di Pavullo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un’altra tematica di cui abbiamo parlato col sindaco Venturelli è l’emergenza della peste suina, da affrontare senza fronzoli e timori per salvaguardare le nostre produzioni e i nostri allevamenti’.

’Ringraziamo Elena Ugolini per l’attenzione ed il tempo dedicati alla montagna, un territorio bellissimo ma anche complesso da gestire e amministrare per la carenza cronica di risorse - ha dichiarato il sindaco Venturelli -. Pavullo è di fatto il capoluogo ed il centro più importante dell’Appennino modenese, una realtà in crescita sia demografica sia economica. In questo contesto crediamo sia importante poter tornare a investire nuovamente sugli aspetti infrastrutturali che possano accompagnare lo sviluppo (viabilità e opere idrauliche), sia l’attenzione verso la sanità, ospedaliera e territoriale, ed i servizi socio-scolastici, con un sostegno strutturale continuativo per gli asili nido, le CRA e la disabilità’.