Responsabile di 4 furti con destrezza: arrestato sassolese

Il quarantenne sassolese, ora arrestato dai Carabinieri di Sassuolo, agiva con una tecnica molto simile, per ogni furto: a bordo di uno scooter si avvicinava a donne in sella a biciclette bicicletta o a piedi, afferrava le loro borse e si allontanava a grande velocità. L'ultimo caso, in ordine di tempo, quello ai danni di una signora che in sella alla sua bicicletta stava circolando a Sassuolo. L'uomo, a bordo di uno scooter con addosso un casco integrale, con un gesto fulmineo aveva sottratto dal cestello una borsa all’interno della quale vi erano effetti personali oltre la somma di 480 euro in contanti, fuggendo per le vie circostanti. Le indicazioni e descrizioni dell’autore acquisite dai Carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Sassuolo hanno portato sulle tracce dell'uomo, raggiunto nella sua abitazione. Qui, nella perquisizione è stato rinvenuto il casco usato per commettere il delitto e la borsa contenente gli effetti personali e parte dei soldi.Il ragazzo, per eludere i controlli dei Carabinieri, subito dopo il furto era andato presso la sua abitazione cambiando il suo abbigliamento e il casco, uscendo nuovamente a bordo dello scooter, ma venendo fermato a seguito di un appostamento messo in atto dai Carabinieri.L'uomo ha ammesso le sue responsabilità e a seguito di ulteriori riscontri è stato riconosciuto anche come l’autore di ulteriori eventi delittuosi, ed in particolare di due furti con strappo messi a segno il 3 e 4 agosto a Sassuolo, di un furto con destrezza di una borsa avvenuto il 28 agosto 2020 a Fiorano Modenese e di un furto con destrezza avvenuto il 2 settembre a Casalgrande.Nella foto, i Carabinieri della compagnia di Sassuolo con il denaro ed i beni oggetto di furto e sequestrati