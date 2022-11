Riapertura punto nascita Pavullo, tempo scaduto: 'Della richiesta di deroga non c'è traccia'

Neppure l'invito del Difensore Civico Regionale rivolto alla Regione per fare ottenere a Maria Cristini Bettini, referente del Comitato Salviamo l'ospedale di Pavullo, copia della richiesta di deroga regionale per la riapertura del punto nascita di Mirandola, è servita per smuovere le acque. A depositarla, 4 mesi fa, Maria Cristina Bettini, referente del Comitato Salviamo l'ospedale di Pavullo. ' ha rotto il silenzio della Regione Emilia Romagna sulla richiesta di riapertura del punto nascita di Pavullo, chiuso nel 2017. Uno dei punti al centro della campagna elettorale del Presidente della Regione Bonaccini. 'Il quale avrebbe dovuto, entro 30 giorni dall'istanza, rilasciare copia della nuova Richiesta di Deroga per il Punto nascita di Pavullo' - ricorda Bettini. Cosa che non è avvenuta.'Fatto gravissimo che un Ente Pubblico di tale livello di rappresentanza istituzionale non rispetti l'iter amministrativo, continuado a non rispondere, e a non mostrare quei documenti richiesti.'Non possiamo pensare che la richiesta di deroga all'apertura, inviata per esempio per il punto nascita di Mirandola, non sia stata inviata per Pavullo, soprattutto alla luce degli impegni assunti dal Presidente in campagna elettorale' - afferma Bettini.'Anche se qualche dubbio - prosegue Bettini - ci è venuto nelle scorse settimane, quando ci è stata data la conferma che la relazione dell'Ausl sui requisiti richiesti da inviare alla regione al fine di supportare la richiesta di deroga era stata inviata alla regione il 22 luglio, mentre il presidente della Regione, a inizio luglio, aveva già dichiarato di avere fatto tutto ciò che era di sua competenza per riaprire il punto nascite. Se la richiesta di deroga per Mirandola è stata pubblicata, non lo sarebbe per quello di Pavullo. Il documento non solo non risulta stando alla richiesta inavasa della Betttini, ma non sarebbe nemmeno presente nell'albo pretorio o nell'archivio delle Regione Emilia Romagna. Dove, per contro, è presente quello di Mirandola, oggetto di richiesta di deroga. 'Nemmeno lì abbiamo trovato qualcosa. 'Visto il rimpallo di responsabilità che ormai caratterizza questa partita, ho pensato di chiederlo direttamente al Comitato percorso nascita Nazionale ed al nuovo Ministro della Salute Schillaci che auspico in tempi brevi ci diranno quando avvenne il famoso invio da parte della Regione.L'unica cosa certa ad oggi sono le conclusioni Non Rosee, dell'Asl di Modena che pur stimando una spesa complessiva di 5000.000 di Euro (comprensiva di opere edili, personale e tecnologie) ci prospettano un sacco di difficoltà per la riapertura'Gi.Ga.