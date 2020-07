'Riaprire punto nascita Pavullo, anche il Pd si sveglia dal letargo'

“Prendiamo atto che anche il Pd in Regione, dopo aver difeso in modo ostinato la scelta di chiudere il punto nascite di Pavullo utilizzando strumentalmente il tema della sicurezza in sala parto, ora si risveglia e chiede al presidente della Regione Bonaccini di mantenere la promessa e di riaprire il reparto di ostetricia. Un caloroso buongiorno ai consiglieri regionali Pd freschi freschi di un lungo letargo”. Il senatore Legareplica così alle parole di ieri dei consiglieri regionali Pd sulla riapertura dei punti nascita in Regione Emilia Romagna.“La consiglierachiede altresì con urgenza elementi di chiarezza per esplicitare l’impegno concreto della Regione e per prevenire - a suo dire - strumentalizzazioni costruite ad arte per confondere e mistificare il percorso intrapreso - aggiunge il consigliere regionale-. Ora, io non capisco di quali strumentalizzazioni la Costi parli. Fino a pochi mesi fa la consigliera Pd era componente della giunta Bonaccini e le ricordiamo come siano stati il suo presidente e l'ex suo collega assessore Venturi a difendere la scelta di chiudere a ottobre 2017 il punto nascite pavullese. Adesso siamo felici che il Pd voglia rimediare ai propri errori e speriamo con tutte le nostre forze che Bonaccini riesca a mantenere la promessa. Prima della battaglia politica viene il benessere dei cittadini della montagna e l'unico desiderio della Lega è difendere i loro diritti. E chiunque voglia porsi al nostro fianco, ammettendo gli errori del passato, è ben accetto”.