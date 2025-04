Ricostruzione post sisma edifici religiosi: i passi avanti nella Bassa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





A Rovereto sulla Secchia (frazione di Novi di Modena) è in avvio l’intervento di restauro del campanile della chiesa parrocchiale di Santa Caterina d’Alessandria. È quanto ha comunicato l’architetto Sandra Losi, direttore dell’Ufficio Patrimonio Immobiliare della Diocesi di Carpi.



Contestualmente, come riferisce l’architetto Losi, si stanno svolgendo i lavori per una ulteriore messa in sicurezza della chiesa parrocchiale; tale intervento, finanziato dalla Regione, è necessario per rinnovare la puntellatura dell’abside e per accedere in sicurezza alla chiesa ed eseguire i rilievi di dettaglio propedeutici all’elaborazione del progetto di restauro e miglioramento sismico dell’edificio.

RUP (Responsabile unico del progetto) di entrambi gli interventi, appena subentrato al precedente, è l’architetto Mauro Pifferi. I tecnici incaricati per questi interventi sono l’architetto Vincenzo Vandelli e l’ingegner Federico Benatti.

L’impresa esecutrice che si è aggiudicata entrambi i lavori è la ditta Marmiroli srl di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia).Per tracciare un aggiornamento sull’iter di ricostruzione post sisma della chiesa e del campanile, è in fase di programmazione da parte dell’Ufficio Patrimonio Diocesano un incontro pubblico con la parrocchia e la cittadinanza a Rovereto.È in fase di conclusione anche un altro intervento di messa in sicurezza, che riguarda laQueste ulteriori opere, finalizzate a controllare e rinnovare, ove necessario, la tenuta delle opere di puntellamento e degli altri approntamenti realizzati subito dopo il sisma, hanno consentito di rimuovere in sicurezza i mattoni crollati del campanile e ancora presenti nella sacrestia; eseguire una bonifica dal guano volatili che si erano introdotti nel manufatto; liberare alcuni accessi interni ancora ostruiti dai crolli; e infine consentire di eseguire i rilievi di dettaglio propedeutici all’elaborazione del progetto esecutivo di restauro e miglioramento sismico dell’edificio, la cui consegna è prevista in autunno. Si presume che i lavori di riparazione e restauro della chiesa potranno essere avviati a primavera del prossimo anno, una volta completato l’iter di approvazione progettuale e svolta la gara di affidamento lavori.RUP dell’intervento è l’architetto Mauro Pifferi. L’impresa esecutrice cui sono stati affidati i lavori di messa in sicurezza è la ditta Mulinari Costruzioni Generali srl di Bagnacavallo (Ravenna). Incaricati per questi interventi in corso e per la riparazione e il restauro della chiesa sono un team di studi tecnici, costituito da Politecnica e Ingegneri Riuniti di Modena e Coprat di Mantova.Anche per la(frazione di Mirandola) sono in avvio consistenti interventi di messa in sicurezza e bonifica simili a quelli di San Possidonio finalizzati al rilievo dettagliato del monumento per poter elaborare il progetto preliminare di riparazione e restauro.RUP dell’intervento è l’architetto Mauro Pifferi. L’impresa esecutrice cui sono stati affidati i lavori di questa messa in sicurezza è la Società Cattolica di Reggio Emilia. Incaricati per questi interventi in corso e per la riparazione e il restauro della chiesa sono un team di tecnici coordinati dall’architetto Riccarda Cantarelli.