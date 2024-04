Ricostruzione post sisma edifici religiosi: Villa Resti e chiesa di Tramuschio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Queste le principali novità nell'ormai consueto aggiornamento diffuso dalla Diocesi di Carpi riguardante la ricostruzione post sisma degli edifici di appartenenza. Un report dettagliato sullo stato dell'arte redatto da Sandra Losi, direttore dell’Ufficio Diocesano Patrimonio Immobiliare.In particolare, proseguono i; quest’ultimo si prevede che si concluda entro l’anno. Sono in previsione giornate di cantieri aperti, con visite guidate in sicurezza, e incontri di aggiornamento dell’andamento lavori.