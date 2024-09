Rifiuti Sassuolo: su carta e plastica forse si cambia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Chiara Tonelli, Davide Bigarelli, Paolo Paoli, Elisa Prata, Nunzio Bellavista per il Gruppo Hera.Si tratta dell’apertura di un tavolo nel quale l’Amministrazione comunale ha presentato ad Hera tutte le criticità emerse, a valle della riorganizzazione del servizio dei rifiuti, e gliobiettivi dell’Amministrazione volti a garantire un maggior decoro urbano; oltre alla domanda di ulteriori servizi per incontrare le loro richieste, ad esempio la possibilità diconferire carta e plastica agevolmente e continuativamente in aree dedicate.La disponibilità di Hera a progettare e mettere in campo azioni di miglioramento seguendo le priorità indicate dall’Amministrazione è stata completa. L’obiettivo condiviso è, infatti,quello di offrire un servizio di qualità, adeguato alle mutate esigenze della città.



Quello di ieri è stato solamente il primo di una serie di tavoli a cadenza, di norma, bisettimanale, organizzata per valutare le azioni da implementare, i risultati ottenuti dalle

strategie messe in atto ed apportare le necessarie eventuali modifiche e migliorie affinché la raccolta dei rifiuti e la pulizia della città siano sempre più adeguate alle esigenze della

città.

Gli obiettivi, considerati prioritari e sui quali si lavorerà dall’immediato, sono: la migliore gestione degli abbandoni e il contrasto a questo fenomeno; la pulizia dei parchi e il

miglioramento del servizio offerto dalla stazione ecologica Arcobaleno.

L’Amministrazione Comunale intende fare la sua parte organizzando un ciclo di incontri con i cittadini allo scopo di raccogliere le segnalazioni, valutare migliorie per risolvere i

problemi locali, rispondere ai dubbi sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, dare maggiori informazioni sul servizio.

Un calendario di incontri che sarà in continua evoluzione, sempre aperto affinché chiunque voglia organizzare un appuntamento con i propri condomini o vicini possa contattare il

l’Amministrazione ed organizzarlo.